Scappano da bed & breakast senza pagare il conto: in 6 finiscono nei guai

TRIESTE - Dormono due giorni in bed & breakast e scappano senza pagare: è successo in una struttura ricettiva di Borgo Grotta Gigante, nel comune di Sgonico. Protagoniste 6 persone di una ditta edile che hanno soggiornato nella struttura per due notti e poi se ne sono andati come se nulla fosse, i sei sono stati denunciati dalla polzia per insolvenza fraudolenta. Ricostruito l’episodio, dopo gli accertamenti e le formalità di rito, i sei (due italiani e quattro egiziani) sono stati deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica a seguito della querela presentata dalla titolare del bed & breakast.