Schianto frontale tra pullman turistico e auto: un ferito grave

di E.B.

TRIESTE - Schianto frontale questo pomeriggio in strada pertra un, senza passeggeri a bordo, e una Volkswagen Polo che a causa del violento impatto si è semidistrutta. Al volante una donna che è stata estratta dal veicolo grazie all'intervento dei Vigili del fuocoma non in pericolo di vita.E' stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale di Cattinara. Ha riportato ferite al busto e al braccio sinistro. Per ragioni ancora da accertare, la ragazza avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta. Il pullman turistico stava sopraggiungendo in quel momento.Sotto choc l'autista che è stato trasportato all'ospedale di Cattinara. L'incidente ha creato notevoli disagi al traffico: la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire alla Polizia locale di effettuare i rilievi. E' stata riaperta alle 19.15 circa.