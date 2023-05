Regioni amiche delle mamme: il Fvg occupa la settima posizione

TRIESTE - Nella classifica delle regioni italiane "amiche delle mamme", il Friuli Venezia Giulia occupa la settima posizione. Lo rileva il rapporto "Le Equilibriste" di Save the Children, diffuso oggi in prossimità della Festa della Mamma.

L'organizzazione ha stilato una classifica delle regioni in base alle condizioni più o meno favorevoli alle donne con figli: il Fvg si posiziona al 7/o posto dell'indice generale, che tiene in considerazione diverse voci. Per quanto riguarda quindi in particolare, il 'lavoro' come, ad esempio, la facilità a trovare un impiego, la regione si colloca all'8/o posto, mentre occupa le ultime posizioni in classifica alla voce 'rappresentanza femminile' (17/o).

Il Fvg svetta invece al primo posto nell'ambito della prevenzione della violenza di genere, voce che tiene conto ad esempio della presenza di centri antiviolenza e case rifugio sul territorio. La regione è inoltre 6/a se si considerano i servizi offerti alle mamme e ai bambini, 12/a nell'area salute, che riguarda ad esempio la mortalità infantile nel primo anno di vita e i consultori attivi per abitante, e sempre 12/a alla voce 'soddisfazione soggettiva' delle mamme.