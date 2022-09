Ultra 90enne tenta di scavalcare la recinzione: salvata dalla postina

TRIESTE - Intenzionata a raggiungere il supermercato, una 95enne di Villa Opicina, in stato confusionale, trovando chiuso il cancello pedonale della propria abitazione, si è arrampicata sul muro di cinta pronta a scavalcare la recinzione. In questa rischiosissima dinamica, visto che la separava dal suolo un salto di circa due metri, è stata notata dalla postina di passaggio che immediatamente allerta i Carabinieri. I militari, in quel momento liberi dal servizio, si sono diretti immediatamente sul posto e mentre uno di loro tentava di tranquillizzare l’anziana signora in evidente stato di agitazione l’altro, scavalcata a sua volta la recinzione, è riuscito a raggiungerla, afferrandola in sicurezza e conducendola nuovamente a terra. Successivamente la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario nel frattempo sopraggiunto.