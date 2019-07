Rotta balcanica: rintracciati altri 30 migranti divisi in 3 gruppi

di E.B.

TRIESTE - Nel corso della mattinata la Polizia di Frontiera e i Carabinieri hanno rintracciatoa Bagnoli della Rosanna, San Dorligo della Valle e via dell’Istria.Gli stranieri sono stati portati, con autubus della Trieste Trasporti, alla Caserma di Fernetti e agli uffici della Polizia Marittima presso il Porto per la trattazione giuridica e le operazioni di foto- segnalamento. Gran parte dei migranti,, sono stati trasferiti, a cura della Prefettura, verso altre province. Soltanto pochi giorni fa erano stati rintracciati altri due gruppi composti ciascuno da 25 stranieri , anche in quel caso tutti uomini.