Traffico di migranti in Carso verso l'Italia: in manette un pachistano

E.B.

TRIESTE - Nell’ambito della operazione “Altopiano carsico”, la Polizia ha concluso un'ulteriore misura cautelare disposta dalla Direzione Antimafia, una complessa operazione che ha visto il capoluogo giuliano e in particolare l’altipiano carsico, qualeprovenienti dal Pakistan, lungo il “corridoio balcanico”.L'operazione muove dal rintraccio dida parte della Polizia di frontiera e ha consentito di smantellare un sodalizio criminale transnazionale che favoriva l'immigrazione clandestina di cittadini pakistani verso l’Italia. La Polizia di frontiera ha eseguito, in cooperazione con le Squadre Mobili di Napoli, Venezia, Trento e Treviso,per il reato di favoreggiamento pluriaggravato dell’immigrazione clandestina nei confronti di un cittadino pakistano e un cittadino indiano, con regolare permesso di soggiorno in Italia,, dove svolgono l’attività di venditori ambulanti: nel capoluogo partenopeo, invece, è stato tratto in arresto uncon permesso di soggiorno in Italia quale richiedente protezione internazionale.Nella serata di sabato 13 luglio, è stata data esecuzione da parte della Squadra Mobile di Bergamo a una ulteriore custodia cautelare in carcere,Le indagini, hanno dato conferma al network criminoso a cui sono stati ricondotti numerosi trasporti effettuati lungo la Rotta balcanica tra Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia e Italia,clandestinamente introdotti nel nostro Paese attraverso la zona transfrontaliera dell’altopiano carsico. Da qui la decisione degli organi inquirenti di richiedere al Gip del Tribunale di Trieste l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti di 4 pakistani, ritenuti tra i soggetti principali del sodalizio criminoso, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravata.