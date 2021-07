Rissa tra dieci persone questa mattina in piazza Sansovino con coltelli e tubi, quattro feriti

TRIESTE - Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in modo più grave, durante una lite avvenuta questa mattina poco dopo le 7 in piazza del Sansovino a Trieste, nei pressi di un bar. Secondo una ricostruzione, la lite avrebbe coinvolto circa dieci persone. La Squadra Volante della Questura, giunta sul posto, ha identificato quattro cittadini kosovari, operai edili di due diverse ditte del settore. Due di loro sono stati aggrediti con armi da taglio e tubi metallici e sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. Anche i due aggressori, deferiti alla locale Procura per lesioni personali, hanno riportato qualche ferita e sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la dinamica dell'accaduto anche con l'ausilio delle immagini riprese dalle telecamere in zona.