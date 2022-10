Violenta rissa tra otto giovani pachistani: scatta l'inseguimento, ma riescono a dileguarsi

TRIESTE - Una rissa alla quale hanno preso parte otto persone, tutte giovani e di nazionalità pachistana è avvenuta questo pomeriggio di oggi, 13 ottobre, nel centrale Viale XX Settembre. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di persone richiedenti asilo che si sono azzuffate colpendosi con calci, pugni e anche con oggetti contundenti tra i locali del viale mentre la zona era affollata di persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante della questura che avrebbero fermato una persona mentre gli altri fuggivano; un'altra è stata portata in ambulanza al pronto soccorso perché ferita, sembra in modo non grave. Ne è nato un inseguimento ma le persone coinvolte sarebbero riuscite a far perdere le loro tracce. Secondo quanto si apprende, due persone avrebbero litigato e tra loro sarebbe cominciata una colluttazione, subito dopo, però, nella zuffa sarebbero intervenute anche altre sei persone, dando luogo a una vera rissa, proseguita per alcuni minuti.