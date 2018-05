Resta incastrato con la mano nel macchinario: salvato dai colleghi

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha rischiato la semi amputazione del dito l'operaio di 19 anni che questa mattina si è infortunato mentre stava lavorando a Domio nel comune di San Dorligo della Valle in via Ressel 2/6. Il giovane è rimastro incastrato con la mano nel macchinario, un nastro trasportatore, che fortunatamente è stato bloccato in tempo dagli altri operai che così hanno scongiurato ben più drammatiche conseguenze.Sul posto sono giunte un'ambulanza e le forze dell'ordine: il 19enne è stato prima trasportato al pronto soccorso di Cattinara e poi in elicottero all'ospedale di Pordenone nel reparto di chirurgia della mano. Un secondo infortunio sul lavoro si è invece verificato nella zona industriale Magazzini Easy: ad un uomo di 35 anni è caduto sulla schiena un sacco di 60 chili. E' stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del Cattinara dall'ambulanza. Sul posto anche la polizia.