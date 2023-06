Il finto capo cantiere: seguiva le donne nel condominio e le rapinava

TRIESTE - Le donne erano le sue vittime. I Carabinieri si appellano alla popolazione divulgando la sua foto affinché eventuali altre vittime possano sporgere denuncia. La prima è stata rapinata nella propria abitazione. Rincasando, era stata avvicinata da un uomo che si era presentato come capo cantiere del suo stabile in ristrutturazione chiedendole se vi fossero problemi di sorta.

La donna, credendo alla buona fede, voleva mostrargli un problema alla finestra che, a causa dell'impalcatura, non si apriva. Avuto accesso all'appartamento è stata aggredita: le ha strappato dal collo le catenine d'oro e ha tentato di impossessarsi anche della vera e dei bracciali desistendo pero nell'intento vista la difficoltà. Prima di allontanarsi ha minacciato di morte la vittima in caso avesse chiamato aiuto. La donna, in sede di denuncia ai Carabinieri, è riuscita a fomire una descrizione compiuta e dettagliata del suo aggressore, affermando di essere in grado di riconoscerlo. Nella stessa giornata si è verificata una seconda rapina, sempre ai danni di una donna. In questo caso l'aggressore ha seguito la vittima nell'atrio del palazzo, l'ha raggiunta davanti al pianerottolo di casa e lì l'ha bloccata impedendole di chiamare aiuto. Sottrattale con violenza una collana d'oro si è dato alla fuga. Anche in questo caso la vittima è riuscita a fornire una precisa descrizione del suo assalitore.

L'acquisizione delle immagini dei sistemi di sorveglianza nella zona dei due delitti e la successiva identificazione fotografica da parte delle vittime, hanno consentito ai militari di identificare il colpevole. Si tratta di L.Y., cittadino Kosovaro 45enne. Tra le diverse attivita finalizzate al suo rintraccio, sono stati eseguiti accertamenti volti a verificare se avesse intenzione di darsi alla fuga allontanandosi da Trieste, constatando che l'uomo aveva effettuato in quella stessa giornata una prenotazione tramite Flixbus con destinazione finale Stoccarda. L'uomo è stato individuato in zona San Giacomo e dopo aver tentato di sottrarsi alla cattura, è stato tratto in arresto. Le indagini sono comunque proseguite, rivelando un particolare modus operandi. L'uomo, infatti, è risultato aver effettuato in passato altri viaggi dalla Germania verso Trieste, dove era solito fermarsi pochi giorni per poi fare rientro. Nelle giornate di permanenza in citta sono emersi altri eventi di rapina assimilabili per modalita e descrizione dell'aggressore.