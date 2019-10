Rapina al Despar: ruba l'incasso e colpisce il cassiere, arrestato

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ha fatto irruzione neldi via Carpineto poco prima della chiusura con il volto parzialmente coperto da una sciarpa. Si è avvicinato alle casse con l'intento di pagare una bevada ma a quel punto - approfittando di un attimo di distrazione del cassiere - è riuscito a rubare tutto il denaro contante della cassa tentando dunque la fuga.E' accaduto nella serata del 21 ottobre scorso: sul posto sono intervenuti i Carabinieri di via Hermet a seguito di una segnalazione del 112 e sono riusciti ad arrestare in flagranza di reato B.T., 25enne triestino, responsabile della rapina. Il cassiere era riuscito a bloccarlo correndogli dietro ma il giovane lo ha colpito e spintonato per guadagnarsi la fuga. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare il rapinatore e di recuperare tutto il denaro sottratto che è stato restituito al titolare.