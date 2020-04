Raffiche di Bora a 104 km/h: rami, alberi e infissi pericolanti

TRIESTE - Giornata di vento forte a Trieste con raffiche di Bora che questa mattina, verso le 10, hanno raggiunto la velocità massima di 104 chilometri orari. Secondo le previsioni dell'Osmer Arpa, domani il vento in Friuli Venezia Giulia tenderà a diminuire, con Bora moderata in pianura, più sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. A causa dell'ondata di maltempo sono stati una decina gli interventi portati a termine dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste per la messa in sicurezza di alberi e rami, infissi pericolanti e coperture. © RIPRODUZIONE RISERVATA