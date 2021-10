Trova portafoglio con 4mila euro e lo consegna alla polizia: la 81enne rifiuta la ricompensa

TRIESTE - Una donna di 81 anni trova un portafoglio con più di 4mila euro in contanti e lo consegna agli agenti del Commissariato di Polizia. È successo ieri, 6 ottobre, a Muggia, in provincia di Trieste. I poliziotti hanno rintracciato il legittimo proprietario che si è prontamente recato presso gli uffici del Commissariato. L'anziana rinvenitrice, al di là dei ringraziamenti, non ha accettato nessuna ricompensa, ma soltanto un passaggio a casa in auto vista la forte pioggia.