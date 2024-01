La nave da ricerca italiana Laura Bassi parte per l'Antartide per studiare il cambiamento climatico (e non solo)

TRIESTE - La nave da ricerca italiana Laura Bassi ha lasciato il porto di Lyttelton in Nuova Zelanda, e fa rotta verso l'Antartide. La nave supporterà le attività di ricerca legate a tre progetti sullo studio delle dinamiche fisiche e biogeochimiche di specifiche aree antartiche.

La campagna oceanografica è la 39ª spedizione in Antartide finanziata dal Ministero dell'Università e Ricerca (MUR) del Programma di Ricerche in Antartide (PNRA), gestito da Cnr (coordinamento scientifico), ENEA e Istituto Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS.

La nave circumnavigherà l'intero Mare di Ross e concluderà la missione, di nuovo in Nuova Zelanda, dopo 60 giorni a marzo 2024.

La Laura Bassi svolgerà un'unica rotazione dalla Nuova Zelanda all'Antartide, con a bordo 39 persone, personale di ricerca e equipaggio (23).

Per la prima volta la missione sarà condivisa con il progetto antartico neozelandese a cui afferisce un team di 12 persone.

La partenza della nave Laura Bassi per l'Antartide è un evento importante per la ricerca scientifica italiana e internazionale. La missione consentirà di approfondire la conoscenza delle dinamiche ambientali del Polo Sud, un'area fondamentale per la comprensione dei cambiamenti climatici globali.