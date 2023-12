SILEA (TREVISO) - Alberto Piovesan firma un ambizioso progetto per la salvaguardia dell’Antartide e dei ricercatori italiani che vi lavorano: è il brand 75°06’S il cui nome nasce dalle coordinate della stazione italo-francese Concordia, dove è stata testata la prima tuta a -100C percepiti. Si tratta di un progetto che rivoluziona l’abbigliamento tecnico e la performance in ambienti estremi ottimizzando le naturali proprietà d’isolamento termico dell’aria in un’innovativa architettura di prodotto.