Poliziotti uccisi, l'ultimo saluto: camera ardente e funerali solenni

di E. B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - E' all'ultimo saluto ai due agenti di Polizia- rimasti uccisi in una sparatoria il 4 ottobre scorso in Questura - che la città si sta preparando in queste ore.allestita nell'atrio della Questura: tutto attorno all'edificio l'area è stata delimitata e sono stati apposti divieti di sosta nelle vie laterali. I Vigili urbani stanno procedendo alla rimozione di alcuni veicoli e scooter. All'interno del famedio per fare spazio aie saranno adagiati davanti ai ritratti di Matteo e Pierluigi, sono stati spostati tutti i fiori e le piante che dal giorno dopo la sparatoria e, fino a questa mattina, sono stati portati dai tantissimi cittadini. Anche i disegni colorati lasciati dai bambini sono stati raggruppati e affissi nell'atrio dell'edificio, di fronte al famedio, ai cui lati restano accese solo poche candele. La camera ardente rimarrà aperta fino a domani mattina, quando saranno celebrati inella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo. Previsto per oggi pomeriggio, attorno alle 16, il capo della Polizia,, che incontrerà le famiglie dei due giovani poliziotti. Sono attesi alle esequie il presidente della Camera, Roberto Fico, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri dell'Interno e dello Sviluppo economico, Luciana Lamorgese e Stefano Patuanelli.Per la giornata di domani 16 ottobre, il Comune di ha previstonella zona con chiusure e divieti al traffico veicolare. Il provvedimento prevede, fra l'altro, la chiusura al traffico (sia pubblico che privato - dalle ore 9 alle ore 13 di domani 16 ottobre e fino a cessate esigenze) lungo via del Teatro Romano - largo Riborgo - via San Spiridione - piazza Sant'Antonio Nuovo. Sarà prevista lasulle strade laterali che intersecano il percorso del corteo funebre - gestita da agenti delle Forze dell'ordine - per il tempo strettamente necessario al transito. La chiusura al traffico veicolare (sia pubblico che privato - esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 di domani) sarà operativa anche in alcuni tratti di via dell'Orologio, via Pozzo del Mare, via Punta del Forno e di via del Teatro Romano. Viene inoltre istituito il divieto di sosta e fermata fino a cessate attività in via del Teatro Romano, in piazza Vecchia (tutta - ambo i lati), in via Di Tor Bandena (tutta - ambo i lati) e in alcuni tratti di via Nicolò Machiavelli, via XXX Ottobre, via della Zonta, nonché in via San Lazzaro. Infine dalle ore 7 di domani, e comunque fino a cessate necessità, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente in piazza Piccola, (tutta), in via della Muda Vecchia, (ambo i lati), in largo Granatieri (tutto) nonché in via Malcanton, nel tratto compreso tra l'intersezione con largo Granatieri e l'intersezione con via del Teatro Romano (ambo i lati).