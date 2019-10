Poliziotti uccisi. Il killer: la droga, le voci e i piedi scalzi. Tutti i dubbi degli inquirenti

di Marco Agrusti

TRIESTE - C'è anche, ad oscurare il profilo deldei due poliziotti Pierluigi Rotta . Nessun collegamento diretto o documentato (almeno per quanto hanno potuto appurare gli inquirenti) tra l'uso di sostanze stupefacenti e il duplice omicidio, ma un ulteriore elemento che sarà tenuto in considerazione per valutare i contorni e le sfaccettature della personalità di, ora rinchiuso e sorvegliato 24 ore su 24 nel carcere del Coroneo. La rivelazione arriva dalla direttrice del dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria triestina, la dottoressa Elisabetta Pascolo Fabrici. Che rende noti alcuni fatti riferiti da Betania e Carlysle Stephan Meran, madre e fratello del 29enne dominicano.