di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Super lavoro dei vigili del fuoco che questa notte sono intervenuti nelloper la perdita dicontenuto in uncaricato su un carro ferroviario: supportati dal nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) e dopo gli opportuni controlli sia il convoglio che l'area sono stati messi in sicurezza. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno verificato, utilizzando anche la termo camera, la possibilità di spostare in sicurezza il carro e lo hanno fatto posizionare nella zona sicura dello scalo ferroviario. Una volta messo il vagone nella zona di sicurezza i vigili del fuoco,hanno tamponato la perdita del gas in attesa dell’intervento risolutivo. Sul posto anche il responsabile della sicurezza dello scalo ferroviario il personale per le manovre ferroviarie e personale Polfer.