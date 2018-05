Paura in città, cantiere in fiamme: operai evacuati, un ferito grave

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Attimi di paura nel primo pomeriggio in centro città per un incendio divampato in piazza della Repubblica all'interno del cantiere edile impegnato nella realizzazione dell'hotel di lusso Hilton nel ex palazzo Ras. Una cinquantina di operai che si trovavano al lavoro in quel momento sono stati evacuati e due persone sono rimaste lievemente intossicate. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia di Stato, un'ambulanza e l'automedica. Un ferito grave è stato trasportato all'Ospedale di Cattinara. Le ragioni del rogo sono ancora da accertare, le fiamme hanno interessato gli spazi inferiori del palazzo provocando il fuggi fuggi generale.