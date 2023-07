Passa con il rosso e con un quintale di traversine e rotaie tranviarie: arrestato

TRIESTE - La sua guida sportiva e troppo precipitosa lo ha portato a collezionare una serie di infrazioni al codice della strada. Ma l’ultima, un semaforo attraversato col rosso, gli ha attirato addosso l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri. Al controllo i militari hanno scoperto che nel bagagliaio, piuttosto appesantito, ci sono un quintale di traversine e rotaie tranviarie.

Per lui è scattata così la denuncia. Al momento della condanna, l'autista con il suo materiale ferroso si era già dileguato. Almeno sino al controllo della Radiomobile di Aurisina, impegnata nei controlli di retrovalico, che ha rintracciato l'uomo, un 40enne romeno, su un autobus di linea. L’uomo viaggiava comodo come passeggero. I militari hanno scoperto che l’uomo era ricercato per un mandato di cattura emesso della Procura di Milano. Deve scontare 6 mesi di reclusione per ricettazione. E' stato arrestato e portato al carcere del Coroneo.