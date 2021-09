Fiamme e fumo nella notte dal salone di parrucchiere, allarme e paura in tutto il palazzo

TRIESTE - I vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti questa notte - 2 settembre - intorno alle 3 in via Capodistria angolo via Pirano in un salone di parrucchiere, per un principio di incendio di un macchinario situato all'interno.

L'incendio è stato subito circoscritto, tuttavia i fumi hanno parzialmente invaso gli appartamenti ai piani superiori e si è reso necessaria la verifica di un'eventuale presenza di monossido di carbonio, che non è stata rilevata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri mentre le cause sono in corso di accertamento.