Trieste. Papà s'improvvisa ostetrico: aiuta la compagna a far nascere il loro bimbo, guidato al telefono da un infermiere

TRIESTE - Papà ha aiutato la compagna a far nascere il loro secondo bambino con l'aiuto al telefono di un infermiere della Sores.

Il piccolino aveva tanta fretta di venire al mondo. Intorno alle 3 di questa notte, 16 agosto, un uomo di Trieste ha chiamato il Nue112: la compagna aveva le doglie, era arrivato il momento.

Gli operatori della sala operativa hanno passato la chiamata a un'infermiere di sala che ha inviato un'ambulanza. Nel frattempo è rimasto al telefono con il papà dandogli istruzioni. L'uomo era comprensibilmente agitato: vedeva la testa! E poi le spalle, le braccia, ecco suo figlio. Il bimbo è nato in casa prima che arrivasse il personale sanitario. Mamma e figlio sono stati comunque portati in ospedale per essere visitati ma entrambi stanno benissimo.