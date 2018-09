Paga bottiglietta d'acqua, ma nasconde e ruba ben 9 bottiglie di superalcolici

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha denunciato per furto un 41enne romeno, F.T., senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo si è presentato alla cassa di un supermercato di via Pirano con una bottiglietta d’acqua, ma in precedenza aveva rubato dagli scaffali 9 bottiglie di superalcolici per un valore di circa 120 euro e nascosti in una borsa collocata nei pressi dell’uscita. L'uomo però è stato notato da personale dell’esercizio commerciale e, una volta pagata la bottiglietta e avvicinatosi all’uscita, il rumeno è stato invitato ad aprire la borsa.E’ stato fatto intervenire un equipaggio della Squadra Volante della Questura, che ha ricostruito l’episodio e denunciato l’uomo.