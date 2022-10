Ottantaseienne cade durante una passeggiata: trauma facciale

TRIESTE - Un ottantaseienne di Trieste è caduto procurandosi un trauma facciale e una ferita durante la passeggiata assieme alla moglie lungo il sentiero Ressel al bivio con il sentiero 44 in località Basovizza. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11.30 quando, dopo la chiamata al Nue112, la Sores ha inviato sul posto le squadre della stazione di Trieste del Soccorso Alpino, l'ambulanza e i Vigili del Fuoco. I soccorritori della stazione di Trieste si sono portati facilmente, prima in auto e poi a piedi, sul punto dell'incidente, grazie alle coordinate fornite e hanno fatto una prima medicazione e stabilizzazione del ferito dato che tra gli otto soccorritori c'erano anche due infermieri del corpo. Poi lo hanno accompagnato per pochi metri all'ambulanza, che è riuscita ad avvicinarsi fin sul sentiero, di facile accesso. L'86enne ferito è stato accompagnato a piedi dal punto della caduta per pochi metri fino all'ambulanza dal personale sanitario dell'ambulanza. L'uomo è solito percorrere assieme alla moglie quel sentiero ogni giorno, nella sua ora di passeggiata quotidiana, l'incidente è avvenuto a causa di un sasso probabilmente più scivoloso a causa dell'umidità.