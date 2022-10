Il delfino "osservato speciale" nelle acque portuali ha preso il largo

TRIESTE - ll delfino, osservato speciale di questi giorni, ha preso il largo. «Da qualche giorno - si legge sulla pagina Facebook della Regione Fvg - i riflettori erano accesi su di lui, l'esemplare di tursiope che si aggirava nel canale navigabile del Porto di Trieste. Il delfino è stato monitorato fin da subito, dai ricercatori dell' Area Marina Protetta Miramare in collaborazione con gli esperti di Morigenos che avevano verificato come la sua pinna non combaciasse con nessuna delle oltre 400 pinne già censite». Dopo essersi mosso in gran tranquillità, durante l'ultima settimana, lungo il canale tra le barche, «il delfino ha preso il largo e questa è sicuramente un'ottima notizia». Lo conferma anche il post pubblicato dall'Area Marina Protetta di Miramare: «Il tursiope che da oltre una settimana si aggirava nel canale navigabile del porto di Trieste, ha fatto perdere le sue tracce. Se ne è andato com'era arrivato, senza tanti clamori, approfittando dell'assenza di curiosi e osservatori».

Giunti per il monitoraggio, i ricercatori e quelli di DelTa - Delfini e Tartarughe in Alto Adriatico si sono subito accorti della sua assenza e il controllo nel canale l'ha confermata: il tursiope ha finalmente ripreso la strada del mare aperto.



Negli ultimi giorni era cresciuto il timore, sia tra gli esperti che tra i tantissimi cittadini che ci chiedevano sue notizie, che le condizioni di salute dell'esemplare non fossero ottimali: la sua "dipartita" è dunque sicuramente un'ottima notizia e ci fa ben sperare per il suo futuro. «Ora che la sua pinna, unica e distintiva per ogni individuo, è stata inserita nel database dei colleghi di Morigenos sarà più facile anche per noi riconoscerlo se lo reincontreremo in mare aperto durante uno dei nostri consueti monitoraggi nel Golfo».