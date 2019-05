Rissa tra stranieri con bottiglie e bastoni: due finiscono all'ospedale

di E.B.

TRIESTE- La Polizia di Stato ha denunciato per rissa aggravatadi cui un minore, resisi protagonisti ieri 24 maggio di una discussione sfociata in rissa con altri ragazzi probabilmente kosovari. I primi attriti tra i due gruppi sono sorti all’interno di un locale in piazza Goldoni a causa di alcuni presunti furti di cellulari e di monili e della presunta restituzione degli stessi. La discussione è proseguita all’esterno e sono comparse bottiglie e bastoni. I contendenti hanno proseguito nelle azioni violente fino a raggiungere Largo Barriera. La Polizia di Stato è prontamente intervenuta riuscendo a identificare e fermare i quattro pachistani in via Madonnina. Gli altri sono riusciti a scappare. Uno dei quattro ha ricevuto cure sanitarie presentando una ferita all’addome mentre un’altro era in stato di semi incoscienza con lividi al volto e agli zigomi nonché escoriazioni. I due sono stati accompagnati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara dal quale sono usciti poco dopo mentre il minore è stato accolto in una struttura di accoglienza. Sono in corso ulteriori indagini.