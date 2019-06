«Non puoi entrare in discoteca»: prende a sassate un'auto in sosta

di E.B.

TRIESTE - Raffica di auto danneggiate. Le volanti della Questura sono intervenute sia all’esterno della discoteca Ausonia in riva Traiana sia in via delle Cave. Nel primo caso un ragazzo, in palese stato di alterazione alcolica, non potendo entrare nel locale difronte al diniego dagli addetti alla vigilanza, ha scagliato un sasso che ha danneggiato un’autovettura lì parcheggiata. Il giovane si è allontanato prima dell’arrivo degli operatori. In via delle Cave, invece, ignoti hanno infranto i finestrini sinistri di quattro macchine in sosta. Indagini in corso per i due episodi.