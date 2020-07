Muore schiacciato da un camion che sta facendo retromarcia e non lo vede

TRIESTE - Un uomo è stato travolto e schiacciato da un autoarticolato in manovra in via del Broletto nell'area parcheggio e carico-scarico di una ditta di materiali edili. Lo rende noto Il Piccolo online precisando che sul posto è immediatamente intervenuta la polizia per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Non è stato ancora diffuso il nome dell'uomo né se fosse una persona che stava lavorando. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era in fase di manovra e stava procedendo in retromarcia quando inavvertitamente ha investito l'uomo, che evidentemente non si era accordo dell'autocarro che stava sopraggiungendo. Ultimo aggiornamento: 17:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA