Autovelox e telelaser: 474 multe sulle strade del Friuli Venezia Giulia a Ferragosto

TRIESTE - Il Compartimento di Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia ha elevato 482 multe per eccesso di velocità, grazie ai fotogrammi impressionati dai dispositivi elettronici in dotazione, oltre a 92 sanzioni contestate direttamente su strada (574 in totale). Sono i numeri principali dell'operazione Speed, organizzata da Roadpol - European Roads Policing Network - dal 9 al 15 agosto. Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri, tranne Grecia e Slovacchia, oltre a Svizzera, Serbia, Turchia e in qualità di osservatore la Polizia dell'Emirato di Dubai. Lo scopo della campagna «Speed» è contrastare efficacemente, su tutte le arterie europee di grande viabilità, il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore. La Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia ha predisposto, sull'intero territorio regionale, l'effettuazione di mirati controlli della velocità con autovelox e telelaser, per il controllo a distanza della velocità eccessiva, e col sistema Provida, dispositivo montato su veicoli «civetta» che consente il controllo di velocità a inseguimento, con videoripresa della condotta del conducente. Durante l'operazione sono state ritirate 11 patenti.