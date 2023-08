Una mostra sull'era glaciale: la star sarà il mammut alto 3 metri

TRIESTE - La star assoluta sarà il mammut, ovvero uno scheletro originale montato, alto 3 metri e lungo 5 che potrà essere ammirato a 360 gradi. Al suo fianco saranno esposti anche un rinoceronte lanoso, un bisonte e un megalocero. Esemplari il cui denominatore comune è quello di essere stati i giganti dell'era glaciale. Trieste offrirà al pubblico la possibilità di conoscerli da vicino, nel corso della mostra "Ice Age" in programma dal 28 agosto al 9 settembre. La nuova iniziativa della ditta triestina Zoic, azienda leader nella ricostruzione di resti fossili di grandi dimensioni, è stata presentata oggi, in collaborazione con il Comune di Trieste e la Regione Fvg.

La mostra sarà allestita nella sala colonne del palazzo della Regione, nella centrale piazza Unità d'Italia. Obiettivo dell'allestimento è aprire una finestra su un tempo scomparso, mostrando la vita, gli ecosistemi e l'evoluzione dei protagonisti, i grandi mammiferi e i primi uomini. I visitatori potranno seguire in autonomia il percorso espositivo, supportato da pannelli didattici tradotti anche in inglese e sloveno e leggibili tramite un QrCode dedicato. Il museo di Storia naturale di Trieste, nell'ambito dell'iniziativa, proporrà una esposizione dedicata dal titolo "L'era glaciale sul Carso". In questa sezione verrà spiegato, attraverso filmati e reperti esposti, come si presentava il Carso nell'era glaciale.