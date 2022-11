Morto il giornalista Rai Gianni Bisiach, tornerà nella sua Gorizia. L'amico: ​«Mi disse che avrebbe voluto essere ricordato come un buon italiano»

È morto questa mattina all'alba a Roma, all'età di 95 anni, Gianni Bisiach, giornalista di Gorizia, scrittore, autore di importanti inchieste e speciali di storia per la Rai, in particolare per Tv7 e per il Tg1 per cui ha curato per anni la rubrica di grande successo Un minuto di storia. Bisiach era ricoverato da tempo in una Rsa. A confermare la notizia è l'avvocato Giorgio Assumma, suo amico di lunga data.

Il giornalista sarà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.

«Una delle ultime volte in cui l'ho sentito, Gianni Bisiach, sentendo la fine ormai vicina, mi disse che avrebbe voluto essere ricordato come un buon italiano, che aveva servito la patria con assoluta dedizione». Così l'avvocato Giorgio Assumma ricorda lo storico giornalista della Rai. Una sorta di testamento spirituale, che Assumma oggi condivide in omaggio all'amico scomparso: «"Ringrazio il Signore - mi disse ancora Bisiach - per avermi dato tante opportunità nella vita e rivolgo un pensiero ai tanti amici che mi hanno accompagnato nella mia esistenza"».