Senzatetto muore al gelo in un edificio abbandonato: intorno centinaia di bottiglie

TRIESTE - Il cadavere di un senzatetto è stato scoperto dai carabinieri in un edificio abbandonato di via San Marco. Il corpo - che era disteso su un letto di fortuna, in una situazione di degrado, con tutto intorno centinaia di bottiglie di vetro - non è stato ancora identificato. Il ritrovamento è avvenuto ieri pomeriggio ma la notizia si è diffusa soltanto oggi.

Secondo quanto si è appreso, i militari dell'Arma della stazione di via Hermet erano entrati nell'edificio per alcuni accertamenti di polizia giudiziaria e nel corso della perlustrazione hanno trovato il corpo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 i quali non hanno riscontrato segni di violenza