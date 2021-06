Sporcizia, alcol, accattonaggio: prorogata l'ordinanza anti-bivacchi

VICENZA - Se non è emergenza, poco ci manca. A Vicenza i bivacchi sono sempre più frequenti e così il sindaco Francesco Rucco ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre l'ordinanza che li vieta. Tre i luoghi off limits: la scalinata e il sottoportico di palazzo Chiericati, ponte San Michele e i portici di Monte Berico.

Degrado, accattonaggio, consumo di alcol. Dall'inizio dell'anno in queste aree la polizia locale ha effettuato quasi mille controlli, anche su indicazione dei cittadini. Innumerevoli i casi di schiamazzi, abbandono di lattine e bottiglie e “uso improprio dei percorsi”, come quello che conduce al santuario di Monte Berico.

Il provvedimento di Palazzo Trissino parla di situazioni “indecorose e degradanti”. Protagonisti, in particolare, senzatetto e giovani. Chi non rispetta le regole rischia multe da 25 a 500 euro. Nel 2020 - anno di Covid e lockdown - la centrale operativa dei vigili he ricevuto 3500 segnalazioni di bivacchi e oltre un migliaio di accattonaggio molesto.