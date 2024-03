Migranti, il ministro Piantedosi assicura: «L’ex Silos sarà venduto. A Prosecco l'accoglienza»

TRIESTE - «Nella seduta del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza dell'11 marzo è stata valutata dal sindaco di Trieste la possibilità di adottare un'ordinanza di sgombero e perfezionare la concessione del campo scout nella frazione di Prosecco al fine di attrezzarlo per l'accoglienza dei migranti sul territorio». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al question time al Senato in merito alla situazione dei migranti accampati nell'ex silos di Trieste.

Silos, continua attenzione della prefettura

«Secondo quanto riferito dalla questura di Trieste - ha aggiunto Piantedosi - un considerevole numero di migranti non si presenta più per la formalizzazione richiesta protezione internazionale. L'elevato impatto migratorio determina criticità come quello dell'ex silos, dove si rifugiano migranti in posizione irregolare. La situazione dell'ex silos è in costante attenzione della prefettura di Trieste, che ha acquisito la disponibilità della proprietà a interventi di messa in sicurezza in vista della compravendita della struttura programmata nel mese di giugno». «Secondo i dati forniti da Frontex - ha proseguito il ministro - la rotta balcanica è stata la seconda via di accesso principale all'Europa dopo quella Mediterraneo.

Il ripristino dei controlli ha consentito fino al 12 marzo di respingere in quella frontiera 1.352 migranti a fronte dei circa 40 migranti riammessi in Slovenia nell'analogo periodo dell'anno precedente. La forte pressione migratoria via terra che si registra in quel quadrante geografico provoca ricadute anche sulla gestione dell'accoglienza in particolare nella provincia di Trieste. Di conseguenza è stata messa in atto una strategia di alleggerimento. Nel 2023, su 2.433 trasferimenti dal Friuli Venezia Giulia, 1.788 sono stati effettuati dalla provincia di Trieste, quest'anno dei 685 nella regione, 348 sono dalla provincia di Trieste e proprio oggi c'è stato un ulteriore trasferimento di 50 richiedenti asilo».