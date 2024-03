Meno di due mesi alla Trieste 21K, la mezza maratona con vista sul golfo. Ecco quando e dove si corre

TRIESTE - Meno di due mesi alla Trieste 21K, la mezza maratona che si corre nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia, che attira corridori da tutt’Italia, ma anche dall’estero, e che si presenta con un percorso rinnovato dallo scorso anno che punta alla grande bellezza del Golfo triestino, e allo stesso tempo alla qualità. Agenda alla mano, la data è il 5 maggio per la corsa sempre molto partecipata e organizzata da APD Miramar in collaborazione con ASD Trieste Atletica APS.

La partenza competitiva a Duino

Si parte da Duino, posto sul ciglio della panoramica riviera a falesie. Il percorso completamente chiuso al traffico e segnalato si snoda da Duino a Sistiana, con quattro chilometri leggermente ondulati, mentre il successivo tratto di costiera è piatto con le curve dolci che permetteranno ai runners di correre a ritmo uniforme. Poco oltre la metà gara, inizia poi un tratto di discesa, la cui pendenza in negativo aumenta leggermente fino al bivio di Miramare.

Da Miramare la partenza della Family Run

È al bivio di Miramare che parte la Bavisela Family Run, cosicché i due percorsi procederanno paralleli. E proprio grazie all’“abbraccio” con la gara non competitiva, i partecipanti alla 21K rinfrancati dal continuo tifo e supporto, potranno recuperare i secondi persi nelle fasi iniziali. Con l’arrivo nella spettacolare Piazza Unità d’Italia, la piazza aperta sul mare più grande d'Europa, circondata da due ali di palazzi storici, che sembra accogliere a braccia aperta i concorrenti. Un percorso messo a punto dal direttore gara, Roberto Furlanic, che ne rimarca la bellezza e la spettacolarità: «La Costiera è una strada panoramica che si affaccia sul mare; da una parte si aprono le rocce del Carso e dall’altra il Golfo di Trieste». Ventun chilometri non solo belli ma anche veloci, visto che il dislivello in discesa tra la partenza e l'arrivo è di circa 40 metri.

Dunque una gara in cui si può spingere e si può puntare al proprio personal best.

Iscrizioni per partire

Lo start è posto a Duino alle 9.30. È previsto un servizio di trasporto degli atleti dal centro città allo start. Con il servizio bus che sarà disponibile dalle ore 6.45 alle ore 7.45, partenza da Piazza Libertà antistante la stazione ferroviaria Trieste Centrale. Sarà possibile iscriversi online attraverso il sito web www.trieste21k.com; quota ridotta fino al prossimo 15 aprile. La quota d’iscrizione comprende un gadget tecnico e la medaglia di finisher per gli atleti arrivati, il pettorale, assistenza medica e assicurazione, cronometraggio, ristori, bus navetta da Piazza Libertà alla partenza e deposito borse.