La maratona parte stamattina alle 8.30 dai Fori Imperiali, ma la festa è già cominciata. In attesa dei 40mila partecipanti al via (20mila gli atleti iscritti alla gara ufficiale, altro record di quest'edizione) ieri al PalaCongressi dell'Eur era un via vai continuo di famiglie, corridori professionisti, semplici appassionati. In mezzo agli stand, ecco spuntare i "nasoni" di Roma, a ricordare il tema principale di questa 29esima edizione dell'Acea Run Rome The Marathon: il valore dell'acqua e la lotta agli sprechi.

«L'edizione 2024 della maratona ha come valore identitario l'acqua: è importante non solo per lo sport, ma anche a livello educativo, per evitare gli sprechi, quindi un utilizzo della risorsa più consapevole». Così il responsabile della comunicazione di Acea, Virman Cusenza, ricordando il protocollo sottoscritto «con il ministero dell'Istruzione che prevede l'ora di educazione idrica nelle scuole italiane: serve un utilizzo intelligente della risorsa che punta al valore "net zero water", il saldo zero dell'acqua che si riceve e che viene riutilizzata, evitando gli sprechi della rete idrica italiana».

L'INCONTRO

I PRONOSTICI

Non a caso, il valore dell'acqua è stato al centro anche dell'incontro del pomeriggio, con tre grandi sportivi azzurri. «L'acqua è vita, è fondamentale in qualunque momento; è importante sensibilizzare le persone per un utilizzo sostenibile, si può fare tanto con le piccole cose nella vita quotidiana» dichiara Alessandra Sensini, leggenda del windsurf, vice presidente del Coni e testimonial dell'Acea Run Rome The Marathon. Mentre per Giulia D'Innocenzo, giovane nuotatrice del Circolo Canottieri Aniene, «è fondamentale ricordare l'importanza dell'acqua, ce ne dimentichiamo spesso. Quando esci dall'Italia, ti rendi conto che non sono tutti così fortunati come noi, quindi bisogna spingere le persone al rispetto e al consumo corretto di questa grande fortuna che noi abbiamo».Infine, il campione di tuffi Lorenzo Marsaglia scherza un po': «Con l'acqua ho un rapporto di amore/odio, perché in base a quanti spruzzi facciamo dopo un tuffo dipende tutto il lavoro durante l'anno».In mattinata, invece, erano stati presentati i principali corridori. Il favorito è Fentahun Hunegnaw, etiope. Ma potrebbe tentare il bis (ha già vinto nel 2018) il keniano Cosmas Birech. Tra gli italiani, invece, occhi puntati sul romano Giorgio Calcaterra e sull'alvitano Carmine Buccilli. Per le donne, i favori dei pronostici sono divisi tra l'etiope Zinash Mekonen Lema e la keniana Lydia Naliaka Simiyu.