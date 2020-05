Raffiche di bora a 90 km orari: alberi caduti, decine di interventi dei pompieri

TRIESTE - Giornata di vento forte a Trieste con raffiche di Bora che questa mattina, verso le 9, hanno raggiunto la velocità massima di 90 chilometri orari. In principio di mattinata il Comando dei vigili del fuoco di Trieste segnala pochi interventi, per la caduta di alberi e qualche finestra pericolante.



Secondo le previsioni dell'Osmer Arpa, domani il vento sarà ancora sostenuto, mentre nel pomeriggio il fenomeno andrà riducendo la propria intensità. Da registrare temperature minime oltre la media stagionale con valori superiori di circa 5 gradi (attorno ai 21-22 gradi centigradi) oltre la norma (17-18 gradi). Nella notte, rileva l'Osservatorio meteo del Friuli Venezia Giulia, a Trieste si sono registrati 20 gradi, in pianura circa 18. Ultimo aggiornamento: 17:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA