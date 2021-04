Un mare di meduse lungo le Rive cittadine: social invasi dalle foto

TRIESTE - C'era davvero da strabuzzare gli occhi per rendersi conto che quanto si è visto oggi nelle acque del Golfo triestino antistante le Rive cittadine non era uno scherzo ottico. Una vera e propria invasione di meduse ha scatenato una raffica di foto che hanno invaso i social nelle ultime ore. Verosimilmente questo "popolamento" insolito è dovuto al surriscaldamento globale, alle temperature invernali miti e all'acqua che in questa stagione è particolarmente pulita. Ma anche alle correnti marine e alla direzione del vento. Risultato, migliaia di esemplari rosati e violacei assembrati e ciò potrebbe davvero far sorridere di questi tempi. La Natura regala spettacoli davvero incredibili, le meduse in questione farebbero parte della specie Rizostoma e sono piuttosto frequenti nelle acque del Mar Adriatico.