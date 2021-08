Medicina, oltre mille aspiranti dottori al test di ammissione

TRIESTE - Sono più di mille gli aspiranti camici bianchi che venerdì 3 settembre affronteranno il test di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia nelle sedi universitarie del Friuli Venezia Giulia: 431 a Udine, 361 a Trieste, 221 a Pordenone (ateneo Trieste). Per limitare gli spostamenti anche quest'anno i candidati svolgeranno la prova, uguale in tutta Italia, nella sede più vicina alla residenza anche se l'ateneo prescelto per l'iscrizione dovesse essere un altro.Alla facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine saranno ammessi 150 studenti, mentre sono 393, secondo i dati forniti dall'Università, i ragazzi che hanno indicato l'ateneo friulano come prima scelta. Trieste ha invece programmato 180 posti per Medicina e Chirurgia e 40 per Odontoiatria e protesi dentaria: secondo i dati diffusi dall'ateneo, in totale sono 582 le presenze confermate al test di venerdì che si terrà nelle sedi di Trieste e Pordenone. Per accedere alla prova sarà obbligatorio il Green pass.



Alcuni giorni dopo toccherà ai test di accesso alle professioni sanitarie, in calendario per il 14 settembre alle 13. A Trieste sono attesi 734 candidati. I posti disponibili, regolati da un bando regionale, sono nel complesso 321: 150 per Infermieristica, 30 per Fisioterapia, 30 per Igiene dentale, 16 per Tecniche della riabilitazione psichiatrica e 16 per Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, 40 per Assistenza sanitaria, 20 per Logopedia e 19 per Ostetricia. "Le ultime tre - informa l'Università di Trieste - sono lauree interateneo in collaborazione con Udine che per l'anno 2021-22 saranno attivate a Trieste, mentre le lauree sanitarie interateneo di Tecniche del laboratorio biomedico e di Tecniche di radiologica medica, per immagini e radioterapia saranno attivate nell'ateneo friulano". In generale, gli iscritti alle prove di ammissione per le professioni sanitarie che si terranno a Udine sono 954. I posti disponibili sono 21 per educazione professionale, 31 per fisioterapia, 107 per infermieristica a Udine e 67 a Pordenone, 115 per scienze motorie, 32 Tecniche del laboratorio biomedico, 20 Tecniche di radiologica medica.