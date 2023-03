Trieste. Assicurazioni Generali, Salvini: «Bisogna riportare cuore, testa e portafoglio in Italia»

TRIESTE - «Le Assicurazioni Generali sono un: noi faremo di tutto per riportare cuore, testa e portafoglio a Trieste e in Italia, senza che si investa troppo all'estero». Lo ha affermato il ministro dell Infrastrutture, Matteo Salvini , a margine di un incontro elettorale a Trieste. «Sono sicuro - ha ribadito poi parlando davanti al gazebo della Lega in piazza della Borsa, nei pressi dell'insegna di Generali - che un governo che è stato votato per proteggere la casa, il futuro, il lavoro, i confini e i risparmi degli italiani avrà anche l'onore e l'onere di portare cuore, testa e portafoglio di Generali in Italia, perchéda parte di qualcuno che non sta in Italia». Generali è un «patrimonio, il più grande, il più importante, il più decisivo patrimonio italiano, è la linea del Piave». «Mi sembra - ha osservato - ci sia un momento in cui qualche volontà vorace guarda all'Italia perché non credo alle coincidenze: l'attacco al sistema delle auto, l'attacco al sistema della casa e alla nostra cucina, con qualche giornale internazionale che dice che la cucina italiana non esiste e i piatti sono stati inventati in qualche altra parte del mondo. Siamo al surreale».