Massimo Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato contagiato dal virus della Varicella. Da questa vicenda è nata una polemica sul web, tra chi accusava Fedriga di essere un no-vax e lo stesso governatore che ha immediatamente chiarito: «Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un Novax. Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un'alleanza con le famiglie non l'imposizione». Lo ha scritto su Facebook il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, dopo essere stato bersaglio di una serie di commenti - alcuni dei quali anche offensivi. «Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli - prosegue - non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati, come ho dichiarato in più interviste».







BURIONI LANCIA L'APPELLO: VACCINATEVI ANCHE DA ADULTI

«Se non siete certissimi di avere avuto la varicella da bambini, io vi consiglio di vaccinarvi». Il virologo Roberto Burioni, sul suo sito "Medical Facts", lancia questo appello agli adulti partendo da un fatto di cronaca: «Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Una notizia che ci ripropone il tema delle vaccinazioni in età adulta, importantissime per evitare spiacevoli complicazioni e a volte quasi indispensabili per le donne che vogliono iniziare una gravidanza», scrive il medico. «Questa volta non mi rivolgo ai genitori e non vi scrivo neanche la solita tiritera, su quanto sia importante vaccinare i propri figli per difendere loro e chi non si è potuto vaccinare. Questa volta parlo a voi, adulti come me. Se non siete certissimi di avere avuto la varicella da bambini (e la mamma che vi dice "tranquillo l'hai avuta", e neanche il librettino con la scritta del medico che vi ha visitato vi offre questa certezza), io vi consiglio di vaccinarvi. Non per proteggere gli altri, ma perché - ve lo garantisco - la varicella è una malattia molto contagiosa e prenderla da adulti è davvero qualcosa di molto, molto, molto spiacevole. Nel migliore dei casi passate 15 giorni a grattarvi come i pazzi, nel peggiore possono accadere tanti guai che non sto a elencare, ma che potete evitare con una semplice, sicura ed efficace vaccinazione. Se poi, oltre a essere adulti, siete donne in età fertile - precisa Burioni - ricordate che contrarre la varicella mentre si aspetta un bambino non è un guaio: è una tragedia. Poi vedete voi. Negli ospedali non mancano mai pazienti ricoverati perché non si sono vaccinati e che stanno soffrendo pene dell'inferno a causa di una varicella: vedete voi se volete essere uno di questi».

