Nuova manifestazione a Trieste: questa volta contro la campagna vaccinale

TRIESTE - Sabato prossima è prevista a Trieste una manifestazione di protesta contro, in generale, la campagna vaccinale. Si tratterà di una manifestazione statica che si terrà in piazza Libertà, lontano dalla cosiddetta 'zona rossa' indicata dal Prefetto. L'evento è organizzato da Alister, Associazione per la libertà di scelta delle terapie mediche che coinvolge, tra gli altri, infermieri, medici le cui posizioni sono contro la campagna vaccinale; parteciperanno anche esponenti del comparto scuola e altri. La Questura prevede la partecipazione di un migliaio di persone. Le forze dell'ordine garantiranno l'ordine pubblico con un servizio adeguato all'evento. Un congruo numero di uomini e mezzi sarà dislocato in piazza Unità d'Italia e nelle zone adiacenti.

APPROFONDIMENTI TRIESTE No Green pass, a Trieste nuova protesta. E interviene anche l'ex... TREVISO PAY Manifestazione No - vax in zona industriale: c'è anche Povia IL FOCUS No Green pass, stretta sui cortei: concessi solo sit-in lontano dal...