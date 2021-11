Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Si al sit-in no vax, ma in zona industriale. L'ok sia dalla Prefettura che dal Comune di Vittorio Veneto. È confermata per oggi, alle 14, la manifestazione Giù le mani dai bambini organizzata dal comitato No Green pass Trieste chiama La variante vittoriese Resistere per esistere. L'appuntamento è nel parco Dan di via Schiapparelli, in zona industriale a San Giacomo di Veglia, area verde comunale ritenuta idonea per questa...