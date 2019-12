Maltempo, frana travolge una villetta: in quattro vivi per miracolo

TRIESTE - Maltempo in Friuli Vneezia Giulia. Nella serata di ieri 22 dicembre i Vigili del fuoco sono intervenuti in Strada del Friuli, per un movimento franoso - dovuto con molta probabilità al maltempo e alla pioggia battente - che ha coinvolto una villetta monofamiliare. L’edificio è stato fatto sgomberare, quattro persone hanno trovato ospitalità tra parenti e amici. L’intera area è stata delimitata. Nella mattinata sono previsti ulteriori sopralluoghi per la definizione delle azioni da pianificare. Non si registrano persone ferite. Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA