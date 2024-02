Malattie professionali, in Fvg 10% in più della media nazionale. «Fenomeno non più sommerso»

TRIESTE - «È un fenomeno che nel corso degli anni è stato considerato sommerso e che adesso viene affrontato. E viene preso in carico da tutte le nostre sedi territoriali. Dal punto di vista della prevenzione ci sono investimenti, formazione e informazione». Lo ha sottolineato oggi a Trieste Elena Forlani, direttore regionale dell'Inail, nel corso di una tavola rotonda sulle malattie professionali che ha coinvolto anche Cisl, patronato Inas Cisl, Azienda sanitaria e Regione. «Sulle malattie professionali - ha aggiunto Forlani - i riconoscimenti in Friuli Venezia Giulia sono alti, siamo a +10% in più della media nazionale».

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA