Lotta contro le truffe: fumetto su 30mila buste per il pane

di E.B.

MUGGIA - 30 mila sacchetti del pane, in due formati, riportanti uno slogan e un fumetto per un’sono da questi giorni in distribuzione in tre panetterie di Muggia. Presentata lo scorso 17 dicembre in Questura, l’iniziativa è stata fortemente voluta dal Commissariato di Muggia e dal Comune della cittadina rivierasca e si è concretizzata grazie all’apporto di una nota realtà imprenditoriale che si è assunta le spese della stampa dei sacchetti, e ai titolari delle tre panetterie aderenti.«Il pane entra quotidianamente nelle nostre case - si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Trieste - e l’idea diè stata accolta con una spiccata sensibilità da tutte le realtà coinvolte. Il tutto nell’ottica di un servizio sociale da rendere alla cittadinanza per lo più anziana, del tutto in linea con la filosofia e l’operatività della Polizia di Stato di essere vicina alla gente e di chiederne una fattiva collaborazione al fine di rendere concreto il concetto di sicurezza partecipata». Da qualche giorno, quindi, in tre panetterie di Muggia il pane viene consegnato in sacchetti riportanti lo slogan e un fumetto realizzati dall’Ufficio stampa e relazioni esterne della Questura.