Latitante romeno rientra in Italia a bordo di un furgone con 8 connazionali: arrestato sul confine

TRIESTE - Si è concluso al valico confinario italo-sloveno di Fernetti il viaggio di ritorno in Italia per il 36enne latitante romeno arrestato ieri sera da una pattuglia della Polizia di Frontiera. A.P.A., le sue iniziali, deve scontare in carcere un cumulo di pene die ora si trova al Coroneo. Il cittadino comunitario è stato condannato aper minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e ricettazione in concorso.Il latitant è stato identificato nell’ambito delle consuete attività di retrovalico mirate al contrasto della. Viaggiava, insieme ad altri 8 connazionali, a bordo di un furgone con targa romena. Durante il controllo dei documenti è emerso che l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso neldalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.