Inseguimento da film: l'auto dei passeur si schianta con un'altra all'incrocio

di E.B.

TRIESTE - Scena da film nella tarda serata didove un' auto con a bordo alcuni passeur kosovari in fuga si è schiantata dopo essere stata inseguita dalla Polizia slovena: si tratta di una Peugeot con targa francese che si è scontrata con un'altra macchina all'incrocio con via Svevo, all'uscita dalla Grande Viabilità. I passeur sono stati arrestati dagli agenti e fatti stendere a terra sull'asfalto, con la pistola ben puntata addosso. Sul posto anche gli agenti della Polizia italiana e la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e il 118. Le ragioni dell'inseguimento non sono note.