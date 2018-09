Inseguimento contromano in città: polizia blocca tre ladri in fuga

di E.B.

TRIESTE - Folle inseguimento in centro città con la volante della Polizia di Stato costretta a percorrere in contromano Corso Italia. È accaduto questa mattina: i poliziotti hanno inseguito tre stranieri "pizzicati" da alcuni passanti mentre stavano scassinando un'auto. Il tempo di avvisare le forze dell'ordine e la volante si è messa in corsa per bloccare i presunti ladri e ha dovuto, appunto, percorrere corso Italia in contromano. I tre erano a bordo di una Volkswagen Golf che è stata fermata all'altezza delle gallerie di San Vito. I ladri a quel punto sono scesi dal veicolo e sono stati portati al commissariato di San Sabba dalla Polizia.