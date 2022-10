Si stacca un ponteggio nel cantiere edile, operaio cinquantenne colpito alla testa

TRIESTE - Ennesimo infortunio sul lavoro questa mattina, 7 ottobre, in un cantiere edile a Trieste. Attorno alle 10.30 un operaio 50enne, mentre stava lavorando in un cantiere in via Carpison, è stato colpito alla testa da un ponteggio che si è staccato da un'altezza di circa due metri.

Dopo la chiamata di aiuto, i soccorsi, coordinati dagli infermieri della sala operativa della Sores del Friuli Venezia Giulia, sono stati immediati e l'uomo è stato soccorso dall'equipe di un'auto medica e di un'ambulanza. L'operaio, che ha riportato un trauma alla testa, è stato trasportato all'ospedale, dai primi riscontri le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Sono ora la vaglio le cause che possono avere causato l'infortunio sul lavoro.